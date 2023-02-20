Brett Levis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brett Levis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brett Levis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brett Levis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brett Levis 29 Mart 1993 tarihinde Saskatoon, Saskatchewan şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brett Levis Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Topnotch Management yapmaktadır. Brett Levis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tulsa futbol takımında oynamaktadır. FC Tulsa takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Brett Levis'nin FC Tulsa ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Brett Levis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/BrettLevis

http://www.instagram.com/brettlevis/

Brett Levis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brett Levis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brett Levis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brett Levis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2013 yılında Victoria High.

1 Ağustos 2013 yılında US Huskies

1 Nisan 2014 yılında Whitecaps U23

1 Ocak 2015 yılında Whitecaps FC 2

23 Ağustos 2016 yılında Vancouver

12 Ağustos 2017 yılında Whitecaps FC 2

30 Kasım 2017 yılında Vancouver

30 Ocak 2020 yılında Valour FC

1 Aralık 2022 yılında Tulsa

Brett Levis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brett Levis şuan FC Tulsa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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