Dallas Odle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dallas Odle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dallas Odle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dallas Odle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dallas Odle 5 Ağustos 2001 tarihinde Manhattan, Kansas şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dallas Odle Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tulsa futbol takımında oynamaktadır. FC Tulsa takımına 11 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Dallas Odle'nin FC Tulsa ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Dallas Odle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dallas Odle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dallas Odle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dallas Odle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2017 yılında SJE Academy

1 Ağustos 2020 yılında CSU Bakersfield

1 Eylül 2020 yılında CD Almuñécar

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

11 Mart 2022 yılında Tulsa

Dallas Odle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dallas Odle şuan FC Tulsa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.