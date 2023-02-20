Marcus Epps kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Epps Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Epps adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Epps Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Epps 6 Ocak 1995 tarihinde Jackson, Mississippi şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Roderick Marcus Epps şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Epps Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M&D Sport Managment yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tulsa futbol takımında oynamaktadır. FC Tulsa takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcus Epps'nin FC Tulsa ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcus Epps Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/marcusepps20

Marcus Epps Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcus Epps isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcus Epps Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Epps futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında SF Bulls

1 Mayıs 2014 yılında Fire Premier

1 Ağustos 2014 yılında SF Bulls

1 Mayıs 2015 yılında Fire Premier

1 Ağustos 2015 yılında SF Bulls

13 Ocak 2017 yılında Philadelphia

30 Mart 2017 yılında Bethlehem Steel

30 Kasım 2017 yılında Philadelphia

16 Mart 2018 yılında Bethlehem Steel

30 Kasım 2018 yılında Philadelphia

12 Aralık 2018 yılında New York RB

7 Mart 2019 yılında NY Red Bulls II

1 Ağustos 2019 yılında New York RB

2 Ağustos 2019 yılında Memphis 901

30 Kasım 2019 yılında New York RB

15 Ocak 2020 yılında Portland 2

22 Ocak 2021 yılında San Antonio FC

8 Aralık 2021 yılında Phoenix Rising

27 Temmuz 2022 yılında Tulsa

Marcus Epps Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Epps şuan FC Tulsa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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