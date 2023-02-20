Siad Haji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siad Haji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siad Haji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siad Haji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siad Haji 1 Aralık 1999 tarihinde Kakuma şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Somali,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Abdulkadir Haji şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siad Haji Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tulsa futbol takımında oynamaktadır. FC Tulsa takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Siad Haji'nin FC Tulsa ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Siad Haji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siad Haji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Siad Haji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siad Haji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2018 yılında Timbers U-23

1 Ağustos 2018 yılında VCU Rams

11 Ocak 2019 yılında San Jose

14 Mart 2019 yılında Reno FC

30 Kasım 2019 yılında San Jose

19 Ocak 2023 yılında Tulsa

Siad Haji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siad Haji şuan FC Tulsa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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