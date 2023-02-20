Jorge Corrales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Corrales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jorge Corrales kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jorge Corrales ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jorge Corrales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Corrales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jorge Corrales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Corrales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Corrales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Corrales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Corrales 20 Mayıs 1991 tarihinde Pinar del Río şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Küba uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Luis Corrales Cordero şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Corrales Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AUSZONE SPORTS yapmaktadır. Jorge Corrales, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tulsa futbol takımında oynamaktadır. FC Tulsa takımına 4 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Jorge Corrales'nin FC Tulsa ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorge Corrales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Corrales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Jorge Corrales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Corrales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında FC Pinar del Rio

1 Ocak 2015 yılında Sancti Spiritus

31 Aralık 2015 yılında FC Pinar del Rio

29 Ocak 2016 yılında Miami FC

14 Temmuz 2016 yılında Fort Lauderdale

2 Mart 2017 yılında Roughnecks FC

14 Eylül 2017 yılında Chicago

15 Eylül 2017 yılında Roughnecks FC

31 Aralık 2017 yılında Chicago

7 Ağustos 2019 yılında Montreal

4 Şubat 2021 yılında Tulsa

Jorge Corrales kimdir

Jorge Corrales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Corrales şuan FC Tulsa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Jorge Corrales Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Küba takımında 13 numaralı formasıyla 11 Aralık 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 42 maçta 1 gol atmıştır.

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Jorge Corrales nereli

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