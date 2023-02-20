Angel Bernal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Bernal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Bernal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Bernal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Bernal 26 Şubat 2005 tarihinde Phoenix, Arizona şehrinde doğmuştur. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Bernal Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Angel Bernal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tulsa futbol takımında oynamaktadır. FC Tulsa takımına 22 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Angel Bernal'nin FC Tulsa ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Angel Bernal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Bernal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angel Bernal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Bernal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında Dallas Academy

22 Eylül 2022 yılında Tulsa

Angel Bernal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Bernal şuan FC Tulsa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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