Moses Dyer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moses Dyer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moses Dyer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Moses Dyer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Moses Dyer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moses Dyer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moses Dyer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moses Dyer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moses Dyer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moses Dyer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moses Dyer 21 Mart 1997 tarihinde Auckland şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yeni Zelanda uyrukludur.Gerçek adı da Moses John Dyer şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moses Dyer Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eikon yapmaktadır. Moses Dyer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tulsa futbol takımında oynamaktadır. FC Tulsa takımına 22 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Moses Dyer'nin FC Tulsa ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Moses Dyer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mosesjdyer

Moses Dyer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moses Dyer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Moses Dyer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moses Dyer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Wanderers SC

1 Temmuz 2015 yılında Onehunga Sports

1 Eylül 2016 yılında Eastern Sub.

1 Nisan 2017 yılında Northcote City

1 Ekim 2017 yılında Eastern Sub.

25 Temmuz 2018 yılında Florö SK

14 Şubat 2020 yılında Valour FC

25 Şubat 2021 yılında Manukau United

30 Nisan 2021 yılında Valour FC

22 Aralık 2022 yılında Tulsa

Moses Dyer kimdir

Moses Dyer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moses Dyer şuan FC Tulsa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Auckland City FC

Moses Dyer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yeni Zelanda takımında 5 numaralı formasıyla 31 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Moses Dyer nereli

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