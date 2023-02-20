Rodrigo Da Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Da Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Da Costa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Da Costa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Da Costa 20 Aralık 1993 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Bandeira da Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Da Costa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A10 PRO yapmaktadır. Rodrigo Da Costa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tulsa futbol takımında oynamaktadır. FC Tulsa takımına 1 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Da Costa'nin FC Tulsa ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Da Costa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Da Costa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Da Costa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Da Costa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2018 yılında Florida SS

1 Ağustos 2018 yılında Bilinmiyor

1 Mart 2019 yılında Roughnecks FC

Rodrigo Da Costa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Da Costa şuan FC Tulsa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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