Dario Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Suarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Suarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Suarez 25 Ağustos 1992 tarihinde La Habana şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Küba uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Darío Suárez Castro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Suarez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tulsa futbol takımında oynamaktadır. FC Tulsa takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Dario Suarez'nin FC Tulsa ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Dario Suarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dario Suarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dario Suarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Suarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında AFC Ann Arbor

2 Mayıs 2018 yılında Miami FC 2

1 Ocak 2019 yılında Miami FC

1 Ocak 2020 yılında Tulsa

Dario Suarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Suarez şuan FC Tulsa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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