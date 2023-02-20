Justin Malou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Malou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justin Malou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Justin Malou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Justin Malou 1 Haziran 1998 tarihinde Kedougou şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Senegal uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Justin Malou Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tulsa futbol takımında oynamaktadır. FC Tulsa takımına 13 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Justin Malou'nin FC Tulsa ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Justin Malou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Justin Malou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2017 yılında Clemson Tigers
21 Ocak 2021 yılında Columbus
1 Şubat 2021 yılında Clemson Tigers
25 Şubat 2022 yılında Columbus 2
13 Aralık 2022 yılında Tulsa
Justin Malou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Justin Malou şuan FC Tulsa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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