Michael Nelson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Nelson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Nelson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Nelson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Nelson 10 Şubat 1995 tarihinde Katy, Texas şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Nelson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Houston Dynamo FC futbol takımında oynamaktadır. Houston Dynamo FC takımına 19 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Michael Nelson'nin Houston Dynamo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Nelson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m_nelson1/

Michael Nelson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Nelson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Nelson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Nelson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında SMU Mustangs

19 Ocak 2018 yılında Houston

1 Haziran 2018 yılında RGV FC Toros

30 Kasım 2018 yılında Houston

28 Mart 2019 yılında RGV FC Toros

30 Kasım 2019 yılında Houston

Michael Nelson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Nelson şuan Houston Dynamo FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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