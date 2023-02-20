Austin Wormell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Austin Wormell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Austin Wormell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Austin Wormell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Austin Wormell 26 Mayıs 1998 tarihinde Tulsa, Oklahoma şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Austin Wormell Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OPSMPRO yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tulsa futbol takımında oynamaktadır. FC Tulsa takımına 11 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Austin Wormell'nin FC Tulsa ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Austin Wormell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Austin Wormell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Austin Wormell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Austin Wormell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Oregon State

1 Ağustos 2019 yılında Rogers State

11 Mart 2021 yılında Tulsa

Austin Wormell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Austin Wormell şuan FC Tulsa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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