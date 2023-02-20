Milo Yousef kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milo Yousef Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milo Yousef adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Milo Yousef Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Milo Yousef 11 Eylül 1998 tarihinde Aachen şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Milo Alazar Yousef şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Milo Yousef Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Milo Yousef, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tulsa futbol takımında oynamaktadır. FC Tulsa takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milo Yousef'nin FC Tulsa ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Milo Yousef Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Milo Yousef futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında M'gladbach U17
1 Temmuz 2015 yılında M'gladbach U19
1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor
1 Ağustos 2018 yılında Thundering Herd
3 Ocak 2023 yılında Tulsa
Milo Yousef Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Milo Yousef şuan FC Tulsa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Alemannia Aachen (?-2014), Borussia Mönchengladbach (2014-2017)
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