Blaine Ferri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blaine Ferri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Blaine Ferri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Blaine Ferri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Blaine Ferri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blaine Ferri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Blaine Ferri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blaine Ferri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blaine Ferri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Blaine Ferri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Blaine Ferri 29 Eylül 2000 tarihinde Southlake, Texas şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Blaine Daniel Ferri şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Blaine Ferri Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Blaine Ferri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tulsa futbol takımında oynamaktadır. FC Tulsa takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Blaine Ferri'nin FC Tulsa ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Blaine Ferri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/blaineferri?lang=de

http://www.instagram.com/blaineferri/

Blaine Ferri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Blaine Ferri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Blaine Ferri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Blaine Ferri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Gr. Fürth U19

1 Temmuz 2019 yılında Gr. Fürth II

15 Şubat 2020 yılında Fort Lauderdale

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

18 Haziran 2021 yılında North Texas SC

1 Aralık 2022 yılında Tulsa

Blaine Ferri kimdir

Blaine Ferri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Blaine Ferri şuan FC Tulsa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Solar SC ( -07/2018), SpVgg Greuther Fürth (08/2018-2019)

Blaine Ferri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U19 takımında 14 numaralı formasıyla 7 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Aralık 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 40 maçta 3 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U15 takımında 20 numaralı formasıyla 25 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Blaine Ferri nereli

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