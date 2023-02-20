Watz Leazard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Watz Leazard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Watz Leazard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Watz Leazard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Watz Leazard 17 Haziran 2003 tarihinde Cap-Haïtien şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Haiti uyrukludur.Gerçek adı da Watz Landy Leazard şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Watz Leazard Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OBELISQ yapmaktadır. Watz Leazard, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tulsa futbol takımında oynamaktadır. FC Tulsa takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Watz Leazard'nin FC Tulsa ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Watz Leazard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Watz Leazard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Ocak 2023 yılında Tulsa
Watz Leazard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Watz Leazard şuan FC Tulsa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Watz Leazard Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Haiti U20 takımında 11 numaralı formasıyla 20 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.
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