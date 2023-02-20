Collin Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Collin Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Collin Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Collin Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Collin Fernandez 13 Şubat 1997 tarihinde Downers Grove, Illinois şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Peru,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Collin Fernández Zamora şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Collin Fernandez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Collin Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tulsa futbol takımında oynamaktadır. FC Tulsa takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Collin Fernandez'nin FC Tulsa ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Collin Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Collin Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Collin Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Collin Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Chicago

1 Haziran 2015 yılında Louisville City

30 Kasım 2015 yılında Chicago

1 Mart 2016 yılında St. Louis FC

30 Kasım 2016 yılında Chicago

20 Mart 2017 yılında Roughnecks FC

30 Kasım 2017 yılında Chicago

1 Ocak 2018 yılında Phoenix Rising

18 Temmuz 2019 yılında St. Louis FC

14 Ocak 2020 yılında Tacoma Defiance

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

21 Nisan 2021 yılında Bold FC

2 Şubat 2022 yılında Kansas City II

1 Aralık 2022 yılında Tulsa

Collin Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Collin Fernandez şuan FC Tulsa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Collin Fernandez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Chicago Fire (2011-2014)

Amerika Birleşik Devletleri U18 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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