Ruxi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruxi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruxi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ruxi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ruxi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruxi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruxi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruxi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruxi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruxi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruxi 11 Nisan 1995 tarihinde Valls şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Roger Bonet Badia şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruxi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ruxi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tulsa futbol takımında oynamaktadır. FC Tulsa takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ruxi'nin FC Tulsa ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruxi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruxi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Ruxi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruxi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Pobla de Mafumet CF

1 Şubat 2016 yılında UE Olot

1 Temmuz 2016 yılında Pobla de Mafumet CF

26 Temmuz 2017 yılında Bouzas

30 Haziran 2018 yılında Gimnàstic

1 Temmuz 2018 yılında Formentera

15 Temmuz 2019 yılında Afturelding

24 Ocak 2020 yılında FC KTP

1 Ocak 2021 yılında AC Oulu

1 Ocak 2022 yılında FC Inter

8 Şubat 2023 yılında Tulsa

Ruxi kimdir

Ruxi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruxi şuan FC Tulsa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ruxi nereli

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