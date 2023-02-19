Breider Villalobos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Breider Villalobos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Breider Villalobos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Breider Villalobos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Breider Villalobos 4 Eylül 2002 tarihinde Pailitas şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Breider Villalobos Moreno şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Breider Villalobos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP yapmaktadır. Breider Villalobos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cortuluá futbol takımında oynamaktadır. Cortuluá takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Breider Villalobos'nin Cortuluá ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Breider Villalobos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Breider Villalobos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Breider Villalobos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Breider Villalobos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Cortuluá

Breider Villalobos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Breider Villalobos şuan Cortuluá takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.