Breider Villalobos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Breider Villalobos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Breider Villalobos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Breider Villalobos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Breider Villalobos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Breider Villalobos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Breider Villalobos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Breider Villalobos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Breider Villalobos 4 Eylül 2002 tarihinde Pailitas şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Breider Villalobos Moreno şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Breider Villalobos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP yapmaktadır. Breider Villalobos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cortuluá futbol takımında oynamaktadır. Cortuluá takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Breider Villalobos'nin Cortuluá ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Breider Villalobosboyu ve yaşı kaç

Breider Villalobos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Breider Villalobos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Breider Villalobos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Breider Villalobos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Cortuluá

Breider Villalobos kimdir

Breider Villalobos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Breider Villalobos şuan Cortuluá takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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Breider Villalobos nereli

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