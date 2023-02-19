Jhon Arcila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Arcila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Arcila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Arcila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Arcila 23 Mart 2006 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Arcila Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhon Arcila, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cortuluá futbol takımında oynamaktadır. Cortuluá takımına - tarihinde katılmıştır. Jhon Arcila'nin Cortuluá ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Arcila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Arcila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jhon Arcila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Arcila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Arcila şuan Cortuluá takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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