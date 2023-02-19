Luis Guevara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Guevara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Guevara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Guevara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Guevara 11 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. {uyrugu} uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Guevara Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Guevara, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cortuluá futbol takımında oynamaktadır. Cortuluá takımına - tarihinde katılmıştır. Luis Guevara'nin Cortuluá ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Guevara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Guevara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Luis Guevara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Guevara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Guevara şuan Cortuluá takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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