Johar Mejia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johar Mejia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johar Mejia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johar Mejia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johar Mejia 10 Ocak 2000 tarihinde Istmina şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Johar Franco Mejía Moreno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johar Mejia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Johar Mejia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cortuluá futbol takımında oynamaktadır. Cortuluá takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Johar Mejia'nin Cortuluá ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Johar Mejia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johar Mejia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johar Mejia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johar Mejia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Racing Club U20

1 Ocak 2019 yılında CD América U20

1 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor

22 Temmuz 2021 yılında Bogotá FC

7 Temmuz 2022 yılında Cortuluá

Johar Mejia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johar Mejia şuan Cortuluá takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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