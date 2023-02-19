Jaison Mina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaison Mina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaison Mina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaison Mina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaison Mina 29 Ocak 2000 tarihinde Caloto şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jaison Eli Mina Chará şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaison Mina Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JP PACHON SPORTS yapmaktadır. Jaison Mina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cortuluá futbol takımında oynamaktadır. Cortuluá takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jaison Mina'nin Cortuluá ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jaison Mina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaison Mina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaison Mina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaison Mina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Cortuluá

Jaison Mina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaison Mina şuan Cortuluá takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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