Juan Vasquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Vasquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Vasquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Vasquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Vasquez 8 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Vasquez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Vasquez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cortuluá futbol takımında oynamaktadır. Cortuluá takımına - tarihinde katılmıştır. Juan Vasquez'nin Cortuluá ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Vasquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Vasquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Juan Vasquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Vasquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Vasquez şuan Cortuluá takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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