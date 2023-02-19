Cristian Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Mosquera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Mosquera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Mosquera 6 Aralık 2000 tarihinde Zaezal şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Cristián Camilo Mosquera Rivas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Mosquera Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gianluca De Franco yapmaktadır. Cristian Mosquera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cortuluá futbol takımında oynamaktadır. Cortuluá takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Mosquera'nin Cortuluá ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Mosquera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Mosquera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Mosquera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Mosquera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Cortuluá

Cristian Mosquera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Mosquera şuan Cortuluá takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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