Dilmer Tobar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dilmer Tobar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dilmer Tobar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dilmer Tobar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dilmer Tobar 14 Mayıs 2002 tarihinde López de Micay şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Dilmer Tobar Valencia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dilmer Tobar Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dilmer Tobar, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına - tarihinde katılmıştır. Dilmer Tobar'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dilmer Tobar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dilmer Tobar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dilmer Tobar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dilmer Tobar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dilmer Tobar şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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