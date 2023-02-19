Alexis Manyoma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Manyoma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Manyoma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Manyoma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Manyoma 30 Ocak 2003 tarihinde Puerto Tejada şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Alexis Castillo Manyoma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Manyoma Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP yapmaktadır. Alexis Manyoma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cortuluá futbol takımında oynamaktadır. Cortuluá takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Alexis Manyoma'nin Cortuluá ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alexis Manyoma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexis Manyoma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexis Manyoma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Manyoma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Cortuluá

12 Şubat 2023 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2024 yılında Cortuluá

Alexis Manyoma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Manyoma şuan Cortuluá takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexis Manyoma Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cortuluá

Kolombiya U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 3 gol atmıştır.

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