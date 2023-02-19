Brayan Cundumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayan Cundumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brayan Cundumi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brayan Cundumi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brayan Cundumi 30 Ocak 2001 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Brayan Alexander Cundumí Lastre şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brayan Cundumi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brayan Cundumi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cortuluá futbol takımında oynamaktadır. Cortuluá takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brayan Cundumi'nin Cortuluá ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brayan Cundumi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brayan Cundumi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brayan Cundumi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brayan Cundumi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Cortuluá

Brayan Cundumi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brayan Cundumi şuan Cortuluá takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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