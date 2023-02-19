Juan Loaiza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Loaiza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Loaiza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Loaiza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Loaiza 20 Ağu 2002 tarihinde Tuluá şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Camilo Loaiza Romero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Loaiza Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Loaiza, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cortuluá futbol takımında oynamaktadır. Cortuluá takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Loaiza'nin Cortuluá ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Loaiza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Loaiza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Loaiza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Loaiza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Cortuluá

Juan Loaiza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Loaiza şuan Cortuluá takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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