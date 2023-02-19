Andres Aedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Aedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Aedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Aedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Aedo 23 Şubat 2004 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Felipe Aedo Ramírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Aedo Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP yapmaktadır. Andres Aedo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cortuluá futbol takımında oynamaktadır. Cortuluá takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andres Aedo'nin Cortuluá ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Aedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Aedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Andres Aedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Aedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Cortuluá

Andres Aedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Aedo şuan Cortuluá takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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