Edwin Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edwin Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edwin Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edwin Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edwin Martinez 19 Mart 2004 tarihinde Villavicencio şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Edwin Alexander Martínez González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edwin Martinez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edwin Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cortuluá futbol takımında oynamaktadır. Cortuluá takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edwin Martinez'nin Cortuluá ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edwin Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edwin Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edwin Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edwin Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Cortuluá

Edwin Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edwin Martinez şuan Cortuluá takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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