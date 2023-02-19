Juan Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Caicedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Caicedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Caicedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Caicedo 4 Ocak 1998 tarihinde El Cerrito şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Carlos Caicedo Solís şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Caicedo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Globe Sports yapmaktadır. Juan Caicedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cortuluá futbol takımında oynamaktadır. Cortuluá takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Caicedo'nin Cortuluá ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Caicedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Caicedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Juan Caicedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Caicedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2020 yılında Cúcuta Dep.

31 Aralık 2020 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2021 yılında Cortuluá

Juan Caicedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Caicedo şuan Cortuluá takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.