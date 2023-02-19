Jose Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Garcia 14 Haziran 2003 tarihinde Timbiqui şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da José Daniel García Aragón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Garcia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Garcia, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cortuluá futbol takımında oynamaktadır. Cortuluá takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Garcia'nin Cortuluá ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Cortuluá

Jose Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Garcia şuan Cortuluá takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Jose Garcia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 23 numaralı formasıyla 3 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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