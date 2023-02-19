Kevin Penaloza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Penaloza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Penaloza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Penaloza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Penaloza 2 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Penaloza Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Penaloza, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cortuluá futbol takımında oynamaktadır. Cortuluá takımına - tarihinde katılmıştır. Kevin Penaloza'nin Cortuluá ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Penaloza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Penaloza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kevin Penaloza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Penaloza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Penaloza şuan Cortuluá takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.