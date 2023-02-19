Stiven Valencia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stiven Valencia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stiven Valencia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stiven Valencia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stiven Valencia 13 Mart 2003 tarihinde Apartadó şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Stiven Alexander Valencia Asprilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stiven Valencia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stiven Valencia, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cortuluá futbol takımında oynamaktadır. Cortuluá takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stiven Valencia'nin Cortuluá ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stiven Valencia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stiven Valencia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stiven Valencia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stiven Valencia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Cortuluá

Stiven Valencia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stiven Valencia şuan Cortuluá takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Stiven Valencia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 19 numaralı formasıyla 28 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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