Santiago Vergara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Vergara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Vergara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Vergara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Vergara 3 Mayıs 2003 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Camilo Vergara Pájaro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Vergara Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Vergara, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cortuluá futbol takımında oynamaktadır. Cortuluá takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Santiago Vergara'nin Cortuluá ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Vergara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Vergara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Vergara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Vergara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Cortuluá

Santiago Vergara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Vergara şuan Cortuluá takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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