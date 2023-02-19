Kalazan Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kalazan Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kalazan Suarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kalazan Suarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kalazan Suarez 5 Mart 2002 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kalazán José Suárez Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kalazan Suarez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colombiagol SAS yapmaktadır. Kalazan Suarez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cortuluá futbol takımında oynamaktadır. Cortuluá takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kalazan Suarez'nin Cortuluá ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kalazan Suarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kalazan Suarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kalazan Suarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kalazan Suarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2022 yılında Godoy Cruz

15 Temmuz 2022 yılında Cortuluá

Kalazan Suarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kalazan Suarez şuan Cortuluá takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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