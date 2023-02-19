Maikoll Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maikoll Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maikoll Herrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maikoll Herrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maikoll Herrera 16 Ocak 2002 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Maikoll Andrés Herrera Casseres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maikoll Herrera Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maikoll Herrera, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cortuluá futbol takımında oynamaktadır. Cortuluá takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Maikoll Herrera'nin Cortuluá ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maikoll Herrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maikoll Herrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maikoll Herrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maikoll Herrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Cortuluá

Maikoll Herrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maikoll Herrera şuan Cortuluá takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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