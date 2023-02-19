Jairo Ditta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jairo Ditta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jairo Ditta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jairo Ditta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jairo Ditta 31 Aralık 2003 tarihinde Uribia şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jairo Junior Ditta Ruiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jairo Ditta Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JP PACHON SPORTS yapmaktadır. Jairo Ditta, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cortuluá futbol takımında oynamaktadır. Cortuluá takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jairo Ditta'nin Cortuluá ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jairo Ditta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jairo Ditta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jairo Ditta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jairo Ditta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Cortuluá

1 Temmuz 2022 yılında Orsomarso SC

31 Aralık 2022 yılında Cortuluá

Jairo Ditta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jairo Ditta şuan Cortuluá takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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