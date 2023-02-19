Dairon Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dairon Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dairon Mosquera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dairon Mosquera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dairon Mosquera 6 Aralık 2001 tarihinde Palmira şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Dairon Stiven Mosquera Mateus şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dairon Mosquera Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dairon Mosquera, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına - tarihinde katılmıştır. Dairon Mosquera'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dairon Mosquera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dairon Mosquera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dairon Mosquera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dairon Mosquera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dairon Mosquera şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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