Damjan Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damjan Pavlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damjan Pavlovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damjan Pavlovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damjan Pavlovic 9 Temmuz 2001 tarihinde Eupen şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Sırbistan,Belçika uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Дамјан Павловић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damjan Pavlovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROhorizons Group yapmaktadır. Damjan Pavlovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Degerfors IF futbol takımında oynamaktadır. Degerfors IF takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Damjan Pavlovic'nin Degerfors IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Damjan Pavlovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Damjan Pavlovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damjan Pavlovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damjan Pavlovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Standard U17

1 Temmuz 2018 yılında Standard U18

1 Temmuz 2019 yılında Standard U21

1 Temmuz 2020 yılında Standard Liège

6 Eylül 2022 yılında HNK Rijeka

25 Ocak 2023 yılında Degerfors

31 Aralık 2023 yılında HNK Rijeka

Damjan Pavlovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damjan Pavlovic şuan Degerfors IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Damjan Pavlovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AS Eupen, R. Standard de Liège

Sırbistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 13 numaralı formasıyla 3 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 6 numaralı formasıyla 26 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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