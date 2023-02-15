Albin Morfelt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albin Morfelt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albin Morfelt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albin Morfelt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albin Morfelt 10 Ocak 2000 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İsveç,Norveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Chriss-Albin Alexander Mörfelt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albin Morfelt Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International AM yapmaktadır. Albin Morfelt, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Degerfors IF futbol takımında oynamaktadır. Degerfors IF takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Albin Morfelt'nin Degerfors IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Albin Morfelt Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Albin Morfelt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albin Morfelt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albin Morfelt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında AIK U19

4 Nisan 2018 yılında Vasalunds IF

30 Kasım 2018 yılında AIK U19

1 Ocak 2019 yılında Hammarby U19

7 Ağu 2019 yılında IK Frej Täby

8 Ocak 2021 yılında Varbergs BoIS

3 Ağu 2021 yılında Vålerenga

23 Şubat 2022 yılında Mjällby AIF

25 Temmuz 2022 yılında Vålerenga

26 Temmuz 2022 yılında Degerfors

Albin Morfelt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albin Morfelt şuan Degerfors IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Albin Morfelt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IF Brommapojkarna (-2009), AIK Solna (2009-2018), Hammarby IF (2019)

İsveç U18 takımında 9 numaralı formasıyla 3 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 13 numaralı formasıyla 19 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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