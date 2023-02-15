Seid Korac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seid Korac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seid Korac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Seid Korac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Seid Korac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seid Korac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seid Korac

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seid Korac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seid Korac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seid Korac 20 Ekim 2001 tarihinde Niederkorn şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Lüksemburg,Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Seid Korač şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seid Korac Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rispect Sports Agency yapmaktadır. Seid Korac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Degerfors IF futbol takımında oynamaktadır. Degerfors IF takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Seid Korac'nin Degerfors IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Seid Koracboyu ve yaşı kaç

Seid Korac Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Seid Korac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Seid Korac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seid Korac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Rodange U19

1 Temmuz 2017 yılında FC Rodange 91

10 Ocak 2019 yılında Nürnberg U19

1 Temmuz 2020 yılında Nürnberg II

11 Ağu 2021 yılında Esbjerg fB

24 Ağu 2022 yılında Akritas Chlor.

23 Ocak 2023 yılında Esbjerg fB

26 Ocak 2023 yılında Degerfors

Seid Korac kimdir

Seid Korac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seid Korac şuan Degerfors IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CS Oberkorn (-2014), FC Rodange 91 (2014-12/2018), 1.FC Nürnberg (01/2019-2020)

Seid Korac Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Lüksemburg takımında 2 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Lüksemburg U21 takımında 4 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Lüksemburg U19 takımında 4 numaralı formasıyla 23 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Seid Korac nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Müslüman, Hristiyan ve Yahudi din adamları depremzedeler için dua etti!
Müslüman, Hristiyan ve Yahudi din adamları depremzedeler için dua etti!
Vilmer Ronnberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vilmer Ronnberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vilmer Ronnberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vilmer Ronnberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gideon Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gideon Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gideon Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gideon Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Haber Türk muhabiri Damla Turgutlu Soybaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Damla Turgutlu Soybaş'In biyografisi
Haber Türk muhabiri Damla Turgutlu Soybaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Damla Turgutlu Soybaş'In biyografisi
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Göktan Eker'in biyografisi
Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Göktan Eker'in biyografisi
Türkiye Tek Yürek olacak! Ortak yayında depremzedeler için yardım toplanacak
Türkiye Tek Yürek olacak! Ortak yayında depremzedeler için yardım toplanacak
Dışarı çıkarken sımsıkı giyinin! Meteoroloji'den kar yağışı, sağanak yağış, buzlanma ve don uyarısı!
Dışarı çıkarken sımsıkı giyinin! Meteoroloji'den kar yağışı, sağanak yağış, buzlanma ve don uyarısı!
212 saat sonra 77 yaşındaki Fatma Güngör enkazdan kurtarıldı!
212 saat sonra 77 yaşındaki Fatma Güngör enkazdan kurtarıldı!
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları