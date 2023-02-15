Seid Korac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seid Korac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seid Korac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seid Korac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seid Korac 20 Ekim 2001 tarihinde Niederkorn şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Lüksemburg,Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Seid Korač şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seid Korac Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rispect Sports Agency yapmaktadır. Seid Korac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Degerfors IF futbol takımında oynamaktadır. Degerfors IF takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Seid Korac'nin Degerfors IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Seid Korac Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Seid Korac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seid Korac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seid Korac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Rodange U19

1 Temmuz 2017 yılında FC Rodange 91

10 Ocak 2019 yılında Nürnberg U19

1 Temmuz 2020 yılında Nürnberg II

11 Ağu 2021 yılında Esbjerg fB

24 Ağu 2022 yılında Akritas Chlor.

23 Ocak 2023 yılında Esbjerg fB

26 Ocak 2023 yılında Degerfors

Seid Korac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seid Korac şuan Degerfors IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seid Korac Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CS Oberkorn (-2014), FC Rodange 91 (2014-12/2018), 1.FC Nürnberg (01/2019-2020)

Lüksemburg takımında 2 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Lüksemburg U21 takımında 4 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Lüksemburg U19 takımında 4 numaralı formasıyla 23 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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