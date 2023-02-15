Christos Gravius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Gravius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christos Gravius kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christos Gravius ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Christos Gravius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Gravius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christos Gravius

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Gravius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christos Gravius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christos Gravius 14 Ekim 1997 tarihinde Kungsängen şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Christos Emil Gravius şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christos Gravius Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Taldea Advisory Group yapmaktadır. Christos Gravius, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Degerfors IF futbol takımında oynamaktadır. Degerfors IF takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Christos Gravius'nin Degerfors IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Christos Graviusboyu ve yaşı kaç

Christos Gravius Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Christos Gravius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Christos Gravius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christos Gravius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında AIK U19

1 Ocak 2015 yılında AIK

6 Eylül 2015 yılında Vasalunds IF

30 Kasım 2015 yılında AIK

21 Mart 2017 yılında J-Södra IF

30 Kasım 2017 yılında AIK

4 Ocak 2018 yılında Degerfors

30 Kasım 2018 yılında AIK

12 Şubat 2019 yılında Degerfors

30 Kasım 2019 yılında AIK

1 Ocak 2020 yılında Degerfors

Christos Gravius kimdir

Christos Gravius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christos Gravius şuan Degerfors IF takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IFK Viksjö, AIK Solna (-2014)

Christos Gravius Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U19 takımında 15 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 18 numaralı formasıyla 22 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Christos Gravius nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Joakim Lindner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joakim Lindner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joakim Lindner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joakim Lindner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oliver Stanisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Stanisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oliver Stanisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Stanisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jon Birkfeldt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Birkfeldt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jon Birkfeldt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Birkfeldt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Olsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Olsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Olsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Olsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Göktan Eker'in biyografisi
Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Göktan Eker'in biyografisi
Türkiye Tek Yürek olacak! Ortak yayında depremzedeler için yardım toplanacak
Türkiye Tek Yürek olacak! Ortak yayında depremzedeler için yardım toplanacak
Dışarı çıkarken sımsıkı giyinin! Meteoroloji'den kar yağışı, sağanak yağış, buzlanma ve don uyarısı!
Dışarı çıkarken sımsıkı giyinin! Meteoroloji'den kar yağışı, sağanak yağış, buzlanma ve don uyarısı!
212 saat sonra 77 yaşındaki Fatma Güngör enkazdan kurtarıldı!
212 saat sonra 77 yaşındaki Fatma Güngör enkazdan kurtarıldı!
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları