Christos Gravius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Gravius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Gravius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christos Gravius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christos Gravius 14 Ekim 1997 tarihinde Kungsängen şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Christos Emil Gravius şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christos Gravius Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Taldea Advisory Group yapmaktadır. Christos Gravius, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Degerfors IF futbol takımında oynamaktadır. Degerfors IF takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Christos Gravius'nin Degerfors IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Christos Gravius Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Christos Gravius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christos Gravius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christos Gravius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında AIK U19

1 Ocak 2015 yılında AIK

6 Eylül 2015 yılında Vasalunds IF

30 Kasım 2015 yılında AIK

21 Mart 2017 yılında J-Södra IF

30 Kasım 2017 yılında AIK

4 Ocak 2018 yılında Degerfors

30 Kasım 2018 yılında AIK

12 Şubat 2019 yılında Degerfors

30 Kasım 2019 yılında AIK

1 Ocak 2020 yılında Degerfors

Christos Gravius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christos Gravius şuan Degerfors IF takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Christos Gravius Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IFK Viksjö, AIK Solna (-2014)

İsveç U19 takımında 15 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 18 numaralı formasıyla 22 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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