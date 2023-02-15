Oscar Wallin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Wallin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Wallin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Wallin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Wallin 9 Temmuz 2001 tarihinde Sundsvall şehrinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Wallin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Oscar Wallin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Degerfors IF futbol takımında oynamaktadır. Degerfors IF takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Oscar Wallin'nin Degerfors IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Oscar Wallin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oscar Wallin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Wallin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Wallin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Sundsvall U19

26 Ocak 2021 yılında Hudiksvalls FF

8 Ocak 2022 yılında Degerfors

Oscar Wallin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Wallin şuan Degerfors IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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