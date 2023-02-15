Gustav Granath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Granath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustav Granath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustav Granath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustav Granath 15 Şubat 1997 tarihinde Timmersdala şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gustav Frans Vallentin Granath şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustav Granath Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Gustav Granath, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Degerfors IF futbol takımında oynamaktadır. Degerfors IF takımına 12 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Gustav Granath'nin Degerfors IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gustav Granath Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustav Granath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustav Granath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustav Granath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Skövde AIK

12 Ocak 2019 yılında Degerfors

Gustav Granath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustav Granath şuan Degerfors IF takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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