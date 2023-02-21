Danylo Kolesnyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danylo Kolesnyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danylo Kolesnyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danylo Kolesnyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danylo Kolesnyk 22 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Колесник Данило Ігорович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danylo Kolesnyk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danylo Kolesnyk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minaj futbol takımında oynamaktadır. FK Minaj takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Danylo Kolesnyk'nin FK Minaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Danylo Kolesnyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danylo Kolesnyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danylo Kolesnyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danylo Kolesnyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Arsenal K. U19

1 Ağustos 2019 yılında Vorskla U19

1 Ocak 2020 yılında MSM

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Kolos II

23 Temmuz 2021 yılında VPK-Agro

23 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2022 yılında FK Minaj

Danylo Kolesnyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danylo Kolesnyk şuan FK Minaj takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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