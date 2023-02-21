Taras Dmytruk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taras Dmytruk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taras Dmytruk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taras Dmytruk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taras Dmytruk 9 Mart 2000 tarihinde Novovolynsk, Volyn Oblast şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Дмитрук Тарас Валерійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taras Dmytruk Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Taras Dmytruk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minaj futbol takımında oynamaktadır. FK Minaj takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Taras Dmytruk'nin FK Minaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Taras Dmytruk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taras Dmytruk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taras Dmytruk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taras Dmytruk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2018 yılında Dynamo Kyiv II

1 Şubat 2020 yılında Vorskla II

22 Şubat 2021 yılında Girnyk-Sport

30 Haziran 2021 yılında Vorskla II

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

21 Temmuz 2022 yılında FK Minaj

Taras Dmytruk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taras Dmytruk şuan FK Minaj takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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