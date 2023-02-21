Nazariy Vorobchak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nazariy Vorobchak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nazariy Vorobchak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nazariy Vorobchak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nazariy Vorobchak 22 Mart 2000 tarihinde Burshtyn, Ivano-Frankivsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Воробчак Назарій Володимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nazariy Vorobchak Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BowerCotton & Shylov yapmaktadır. Nazariy Vorobchak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minaj futbol takımında oynamaktadır. FK Minaj takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nazariy Vorobchak'nin FK Minaj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nazariy Vorobchak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nazariy Vorobchak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nazariy Vorobchak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nazariy Vorobchak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Karpaty-En. G-B

11 Şubat 2020 yılında Prykarpattya

12 Ağustos 2022 yılında FK Minaj

Nazariy Vorobchak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nazariy Vorobchak şuan FK Minaj takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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