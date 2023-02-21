Bogdan Chuev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Chuev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Chuev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Chuev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Chuev 23 Şubat 2000 tarihinde Zaporizhya şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Чуєв Богдан Янович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Chuev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bogdan Chuev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minaj futbol takımında oynamaktadır. FK Minaj takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bogdan Chuev'nin FK Minaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Chuev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Chuev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bogdan Chuev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Chuev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Dynamo Kyiv U19

27 Mart 2019 yılında Vorskla II

22 Şubat 2021 yılında Girnyk-Sport

30 Haziran 2022 yılında Vorskla II

21 Temmuz 2022 yılında FK Minaj

Bogdan Chuev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Chuev şuan FK Minaj takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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