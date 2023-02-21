Valeriy Rogozynskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriy Rogozynskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valeriy Rogozynskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valeriy Rogozynskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valeriy Rogozynskyi 3 Eylül 1995 tarihinde Mykolaiv şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Рогозинський Валерій Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valeriy Rogozynskyi Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Shutov yapmaktadır. Valeriy Rogozynskyi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minaj futbol takımında oynamaktadır. FK Minaj takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Valeriy Rogozynskyi'nin FK Minaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Valeriy Rogozynskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valeriy Rogozynskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valeriy Rogozynskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valeriy Rogozynskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mayıs 2012 yılında Mykolaiv 2

1 Ekim 2012 yılında Bilinmiyor

24 Temmuz 2014 yılında MFK Mykolaiv

17 Temmuz 2015 yılında FK Poltava

23 Şubat 2016 yılında MFK Mykolaiv

18 Şubat 2020 yılında Alyans

1 Temmuz 2022 yılında SV Manching

19 Ağustos 2022 yılında FK Minaj

Valeriy Rogozynskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valeriy Rogozynskyi şuan FK Minaj takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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